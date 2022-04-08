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    • Yaşam
    • 08.04.2022 14:16
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    • 08.04.2022 14:16
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    Kadıköy'de feci kaza! Minibüs kaldırıma çıktı: 2 yaralı

    İstanbul Kadıköy'de yoldan çıkarak kaldırıma çıkan yolcu minibüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı. Sürücüsü ifade işlemleri için polis merkezine götürülen minibüs, çekici yardımıyla kaldırıldı.

    Minibüs kaldırıma çıktı: 2 yaralı

    Hasanpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde A.G'nin kullandığı 34 M 1848 plakalı yolcu minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak, kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Kadıköy Belediyesi çalışanı oldukları öğrenilen yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Sürücüsü ifade işlemleri için polis merkezine götürülen minibüs, çekici yardımıyla kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Kadıköy'de feci kaza! Minibüs kaldırıma çıktı: 2 yaralı
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