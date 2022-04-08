Arkadaşını boğazını keserek öldürdü: Aynı kızdan hoşlanıyorduk beni dövdü gururuma dokundu

Ben bunu gururuma yediremedim. Ertesi gün inşaata çalışmaya gittik. Konu açılınca yine kavga etmeye başladık. Ben de bulduğum cam parçasıyla boğazını kestim" dedi. Uğur Önder Türkyılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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