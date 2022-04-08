Beyoğlu’nda markette kapkaç! İki kadın ortalığı birbirine kattı

"BİZİ DE YANLIŞ ANLADILAR, KAPKAÇÇILARLA ORTAKLIK ETTİĞİMİZ DÜŞÜNDÜLER"

Mehmet Şirin Okan şöyle devam etti: "Burada kavga çıkardılar. Kapkaç olayından sonra tezgahtaki malzemeleri yere döktüler. Bu kişiler sizle birlikte mi, neden burada telefonlar çalınıyor dediler. Müşteriler bizi de yanlış anladılar. Kapkaççılarla ortaklık ettiğimizi düşündüler. Biz de onlara, gelin karakola gidelim gerekirse savcılığa başvuralım emniyet bunun üzerinde dursun dedik. Güvenlik kamerası var her şey ortada. Biz bu olayların yaşanmaması için ve kimsenin şüphesi olamasın diye güvenlik kamerası taktık.