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    • Yaşam
    • 08.04.2022 13:28
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    • 08.04.2022 13:43
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    Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın! Çok sayıda ekip bölgede

    Son dakika haberine göre Başakşehir İSTEKS Sanayi Sitesi’nde bulunan 3 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürerken, iş yerinde doğalgaz borularının üretildiği kaydedildi.

    Başakşehir’de sanayi sitesinde yangın! Ekipler bölgede

    İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki bir atölyede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

    İkitelli İsteks Sanayi Sitesi E Blok'ta 3 katlı iş hanındaki bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, atölyenin bulunduğu iş hanındaki diğer dükkanlar da tahliye edildi.

    İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürerken, dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi.

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    Haberler Yaşam Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın! Çok sayıda ekip bölgede
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