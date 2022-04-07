Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.04.2022 09:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.04.2022 10:02
    ABONE OL

    MEB devreye girdi! Instagram'da öğretmene izdivaç skandalında yeni gelişme

    Milli Eğitim Bakanlığı Instagram'da açılan "öğretmenler.cift" sayfası hakkında soruşturma başlattı. Evlenmek ya da partner bulmak isteyen öğretmenler için açılan sayfada yapılan paylaşımların birçoğunun sahte olduğu öğrenildi.

    MEB devreye girdi! Öğretmene izdivaç skandalı

    Evlenmek veya partner bulmak isteyen öğretmenler için Instagram'da açılan 'ögretmenler.cift' hesabı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

    Bakanlık müfettişlerince yapılan ilk incelemelere göre instagram hesabındaki üyelerin birçoğunun öğretmen olmadığı bilgisine ulaşıldı.

    Geçtiğimiz günlerde sosyal medya uygulaması İnstagram üzerinden evlenmek veya partner bulmak isteyen öğretmenlerin tanıştırma amacıyla kurulduğu iddia edilen yaklaşık 20 bin takipçili 'öğretmenler.cift' hesabı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

    Sabah'ın edindiği son dakika bilgisine göre paylaşımı yapılan kişilerin birçoğunun öğretmen olmadığı ortaya çıkarıldı. Hesap hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunması bekleniyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yavuz’a Karadeniz’de kritik görev!
    Haberler Yaşam MEB devreye girdi! Instagram'da öğretmene izdivaç skandalında yeni gelişme
        SON DAKİKA