MEB devreye girdi! Instagram'da öğretmene izdivaç skandalında yeni gelişme

Evlenmek veya partner bulmak isteyen öğretmenler için Instagram'da açılan 'ögretmenler.cift' hesabı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bakanlık müfettişlerince yapılan ilk incelemelere göre instagram hesabındaki üyelerin birçoğunun öğretmen olmadığı bilgisine ulaşıldı.