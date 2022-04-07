Müge Anlı canlı yayında İTÜ'lü Hamit Egemen'in ölüm nedenini açıkladı!

Sarıyer'de, 6 gün önce kaldığı öğrenci yurdundan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Hamit Egemen'in, cesedi bulundu. Yurdun yakınlarındaki ormanda yanında av tüfeği olduğu halde cansız bedeni bulunan Egemen'in ilk incelemelere göre intihar ettiği değerlendiriliyor.
Tarihler 1 Nisan 2022'yi gösterdiğinde; İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Hamit Egemen (20) sırra kadem bastı. Egemen'in ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Gözyaşlarına boğulan aile fertleri, evlatlarının bulunması için yardım çağrısı yaptı.
İŞTE HAMİT EGEMEN'İN SON GÖRÜNTÜSÜ
Ekipler ise genç adamı bulmak için çalışma başlattı. Egemen'in 13.36'da yurda giriş yaptığı, saat 14.00 sıralarında yurttan ayrıldığı ve yurdun yakınındaki Belgrad Ormanı'na giriş yaptığı anlaşıldı.