Müge Anlı canlı yayında İTÜ'lü Hamit Egemen'in ölüm nedenini açıkladı!

AİLESİ VE YAKINLARI YIKILDI

Acı haberi alan Egemen Ailesi ise yıkıldı. Öte yandan talihsiz gencin bir arkadaşı ise sosyal medyadan duygu dolu bir paylaşım yaptı. Egemen'in arkadaşı şu ifadeleri kullandı:

Yıllarımız hep beraber geçti. Beraber yürüdük, beraber eğlendik, beraber sevindik ama hiç beraber ağlamadık. Seninleyken her an mutluyduk. Ne birbirimizi üzdük ne kırdık ne de incittik. Çok zeki çocuktun, çok bilgili ve bilinçliydin.