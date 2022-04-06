Müge Anlı canlı yayınında bugün (6 Nisan 2022) didik didik aranmıştı! 20 yaşındaki İTÜ'lü Hamit Egemen'in cesedi bulundu!

Sarıyer Bahçeköy''deki devlet yurdunda kalan İstanbul Teknik Üniversitesi mühendislik fakültesi 1. sınıf öğrencisi Bahçeköy Kredi yurtlar kurumunda kalırken 6 gün önce çıktı ve ortadan kayboldu. O günden sonra ailesi oğullarından bir daha haber alamadı.