Müge Anlı canlı yayınında bugün (6 Nisan 2022) didik didik aranmıştı! 20 yaşındaki İTÜ’lü Hamit Egemen'in cesedi bulundu
Müge Anlı canlı yayınında bugün (6 Nisan 2022) didik didik aranmıştı! Son dakika haberi geldi; 20 yaşındaki İTÜ'lü Hamit Egemen'in cesedi bulundu! 6 gündür ortalıkta görünmeyen ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği 1.sınıf öğrencisi Çorumlu Hamit Egemen'den acı haber geldi. Atv canlı yayınında üniversite öğrencisi Hamit Egemen karış karış aranmıştı... Hamit Egemen'in ölüm nedeninin ne olduğu merak ediliyor. İşte detaylar...
06.04.2022 17:03 - Son Güncelleme: 06.04.2022 17:33
HALİT EGEMEN NEDEN ÖLDÜ?
Müge Anlı canlı yayınında bugün (6 Nisan 2022) didik didik aranmıştı! 20 yaşındaki İTÜ'lü Hamit Egemen'in cesedi bulundu!
Sarıyer Bahçeköy''deki devlet yurdunda kalan İstanbul Teknik Üniversitesi mühendislik fakültesi 1. sınıf öğrencisi Bahçeköy Kredi yurtlar kurumunda kalırken 6 gün önce çıktı ve ortadan kayboldu. O günden sonra ailesi oğullarından bir daha haber alamadı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu ise Hamit Egemen'in 6 gün önce kaldığı Bahçeköy'deki yurttan saat 14.00 sıralarında sırt çantası ile çıkarak Belgrad Ormanı'na hızla girdiği tespit edildi.