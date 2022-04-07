İstanbul'da kan donduran olay! Bakkal 40 lira karşılığında mahalledeki kedileri çocuklara toplattırdı

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde ikamet eden hayvansever Ceylan Eren, mahallede beslediği kedilerin tek tek ortadan kaybolması üzerine harekete geçti. Son 2 haftadır kedilerin azaldığını anlayan Ceylan Eren, kedilerin durumunu araştırırken etraftaki küçük çocuklardan aldığı yanıtla şoke oldu. Çocuklar, kedileri mahalle bakkalının verdiği ücret karşılığı uzak mahallelere bıraktıklarını öne sürdü. Bunun üzerine mahalle bakkalının kapısını çalan Ceylan Eren, bakkalla tartıştı. O anlar cep telefonu kayıtlarına yansıdı.
40 TL KARŞILIĞINDA…
Ceylan Eren, mahalle bakkalı Erol Ş.'nin çocuklara 40 lira vererek kedileri yakalattırdığını, o kedilerin de farklı mahallelere bırakıldığını öne sürdü. Şimdi mahalledeki o kedilerden 1'ine ulaşılırken 4'ü ise hala bulunamadı. Kaybolan kedilere ulaşmak için hayvanseverlerin çabası sürüyor.
"ÇOCUKLAR KEDİLERİ RAHAT YAKALASIN DİYE SALAM VERİYOR"
Mahallede her gün besleme yaptığı için bütün kedileri bildiğini ifade eden Ceylan Eren, "Bu aralar baktım kedilerden bazıları kayboluyordu. Çocuklardan bir tanesi dedi ki; 'Erol bakkal, bize para teklif etti. Çocukların hepsine. Size 40 TL vereyim, buradaki kedileri alın götürün.' Koliyi de kendisi veriyor. Salam da veriyor çocuklar kedileri rahat yakalasın diye. Çocuklara bunu öğretiyor. Çocuklar da bunu yapıyor. Çünkü oyun olarak da düşünüyorlar bunu. Çocukların yaşı küçük. Aileler olayı görüyor, balkondan uyarıyor çocuklarını. Sonra o çocuklar bırakıyor. Bir çocuk devam ediyor ve bir tanesini yakalıyor" dedi.