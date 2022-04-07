Misafirliğe gittiği evde yengesini bayıltana kadar dövüp bileziklerini çaldı! Kaçtığı Ankara'da yakalanıp tutuklandı

Ankara'da yaşayan Cantürk Avşar, bir süre önce Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Çıraklı köyünde yaşayan amcası Hüseyin Avşar'ın yanına geldi. Avşar, kışın Ankara'da, yazın da köyde yaşayan amcası ve yengesinin yanında bir süre kaldı.