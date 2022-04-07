Edirne'de fuel oil havuzu patlayan tesis ÇED'siz çıktı



"Bitümlü malzemenin depolandığı yapının batı yönündeki perde duvarının çökmesi ile birlikte zift malzemenin etrafındaki araziye yayıldığı gözlemlenmiştir. Söz konusu malzeme ivedilikle kuruyan, sertleşen bir malzeme olduğundan dolayı malzemenin ilerlemesi dar bir alanda olmuştur. Şu anda malzeme kurumuş durumda. Arkada da gördüğünüz gibi araç ve gereçlerle malzeme sahadan kaldırılmaktadır. Çevre mevzuatı hükümleri gereğince de bertarafı yapılacaktır. Aynı zamanda il müdürlüğümüz olarak konunun takibindeyiz. Sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda daire başkanlarımız ekibimizle birlikte burada. Konu üzerinde incelememizi ve tahkikatımızı yapmaktayız. Söz konusu olan tesisin ÇED olmaksızın faaliyete başladığı tespit edilmiştir. İdari süreçlerimiz başlamıştır. Bu alanla ilgili ivedilikle çalışmalar başlatılmış olup en kısa zamanda da söz konusu alanın eski haline getirilmesi için çabalıyoruz. En kısa zamanda arazi temizlenmiş bir şekilde hazır hale getirilmiş olacak. Araziden de görüldüğü gibi çok dar bir alanda yayılım gösteriyor. Malzeme zaten kendi özelliğinden dolayı kuruma ve sertleşme özelliğine sahip olduğundan dolayı sert bir malzeme haline gelmiştir. Bu alan çok kısa zamanda temizlenecektir."