Edirne'de fuel oil havuzu patlayan tesis ÇED'siz çıktı

Edirne'nin Hasanağa köyü yakınlarında bulunan bir asfalt şantiyesinin fuel oil havuzu dün henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
5 bin 500 tonluk havuzda, 4 ve 6 numaralı yaklaşık 1500 ton fuel oil bulunduğu belirtilen havuzdan sızan zift, geçtiği bölgedeki ekili buğday tarlaları ile yakındaki bir dereyi siyaha boyadı.
Çevre kirliliğine neden olan yakıtın sızıntısını durdurmak için dün iş makineleri ile yapılan çalışmada sızıntının önüne geçilip, bölgede temizleme çalışması başlatıldı.
Temizleme çalışmalarının bugün de sürdüğü bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu komisyon incelemede bulundu. Yapılan çalışmalarda tesisin ÇED raporu bulunmadığı belirlendi.