Bu bitkiyi koparan yandı! 109 bin 500 TL cezası var





"VATANDAŞLARIN BU TÜRE DENK GELDİĞİ ZAMAN ÖZELLİKLE KORUMALARINI VE ÖRNEK OLARAK BİLE OLSA KOPARMAMALARINI TAVSİYE EDİYORUM"

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Harun Dindar Kır Navruzu ile ilgili olarak, "İlimizin çok büyük özelliği var. Dünya üzerinde görülen 7 büyük iklimden 3 tanesi ülkemizde görülüyor. Bu da bitki çeşitliliğine yansıyor. Türkiye'nin bitki ve biyolojik çeşitliliği Avrupa'yı geçer seviyededir. Dolayısıyla Kayseri'nin bulunduğu konum itibariyle değerlendirildiği zaman hem İç Anadolu hem Doğu Anadolu'ya hem de Akdeniz'e yakınlığıyla bilinen bir mıntıkadadır. Hatta Pınarbaşı tarafında Sibirya iklimi daha yaygın. Hem İran Turan iklimi hem Sibirya iklimi hem de Akdeniz iklimi hakim olduğu için bitki çeşitliliğinin çok ve farklı olması çok şaşırtıcı değildir. Kır Navruzu'nun da bunların arasında olduğunu belirtmek istiyoruz. Kır Navruzu'nun başka yerlerde de görüldüğü söyleniyor.