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    • Yaşam
    • 06.04.2022 20:37
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    • 06.04.2022 20:45
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    Kontrolden çıkan kamyon direğe çarptı! O anlar kamerada

    Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet refüjdeki aydınlama direğine çarptı. Daha sonra karşı şeride geçerek devrilen kamyonetin sürücüsü Kazım Şahin yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kontrolden çıkan kamyon direğe çarptı!

    Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet refüjdeki aydınlama direğine çarptı.

    DİREĞE ÇARPTIKTAN SONRA DEVRİLDİ
    Kaza, Malkara - Çanakkale karayolunun ilçe girişinde meydana geldi. Tekirdağ yönüne seyir halinde olan Kazım Şahin yönetimindeki 34 DYJ 226 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarparak, geçtiği karşı şeritte devrildi.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yaralı halde kamyonetten çıkarılan sürücü Kazım Şahin, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kaza nedeniyle Malkara- Çanakkale karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

        Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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