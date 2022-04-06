Kontrolden çıkan kamyon direğe çarptı! O anlar kamerada

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet refüjdeki aydınlama direğine çarptı.
DİREĞE ÇARPTIKTAN SONRA DEVRİLDİ
Kaza, Malkara - Çanakkale karayolunun ilçe girişinde meydana geldi. Tekirdağ yönüne seyir halinde olan Kazım Şahin yönetimindeki 34 DYJ 226 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarparak, geçtiği karşı şeritte devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı halde kamyonetten çıkarılan sürücü Kazım Şahin, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.