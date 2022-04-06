TikTok'ta tepki çeken skandal! Çok sayıda kişiye oruç bozdurdular





Başkan Sayan'ın görüntüleri sosyal medya hesabından, "Tiktok uygulamasınıdan utanç verici bir akım videosu daha. Sahilde iftarını açmak için bekleyen kişileri vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinletip orucunu bozdurdular, evinde sesi duyan yüzlerce insanında orucu bozulmuş oldu. Yazıklar olsun" ifadeleri ile paylaşmasının ardından sosyal medyada "tiktokkapatılsın" paylaşımı gündem oldu.

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