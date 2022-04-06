İstanbul'un ortasında kimyasal gaz paniği! Köpekler öldü bitkiler sarardı! Vatandaş hastanelere akın etti

Gaziosmanpaşa'da kimyasal madde depolama alanında bulunan çamaşır suyu yapımında da kullanılan 'sodyum hipoklorit' tankındaki sızıntıdan çok sayıda kişi etkilenerek hastaneye başvurdu. Depo alanında bekçilik yapan bir kişinin yoğun bakımda tedavisi sürerken, zehirlenen başka bir bekçi taburcu edildi. Sızıntı nedeniyle 2 köpek öldü, depo çevresindeki bitkilerin sarardığı belirtildi.
Olay, Karayolları Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Kadir Akdoğan Caddesi'nde bulunan ve kimyasal maddelerin depolandığı alanda sızıntı meydana geldi. Firma yetkililerinin verdiği bilgiye göre, çamaşır suyu yapımında da kullanılan 'sodyum hipoklorit' kimyasalının bulunduğu tankta sızıntı oldu. Sodyum hipoklorit, başka bir depoda bulunan hidroklorik asitle karıştı. İki kimyasal tepkimeye girince ortaya çıkan gazdan dolayı çok sayıda kişi etkilendi.
Sızıntı nedeniyle ortaya çıkan gaz ve kokudan depo alanında bekçilik yapan Ayhan Bayer, yandaki fabrikanın bekçisi Deniz Zeynettinoğlu ve çevrede bulunan 4 kişi zehirlendi. Zehirlenen Bayer yan fabrikanın bekçisinden yardım isteyince olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Gaz maskeleri takan itfaiye ekipleri Deniz Zeynettinoğlu'nu çıktığı 4 kattan kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Zehirlenenler ambulansla hastaneye kaldırıldı.