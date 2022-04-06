İstanbul'un ortasında kimyasal gaz paniği! Köpekler öldü bitkiler sarardı! Vatandaş hastanelere akın etti

"ÇOK ETKİLİ BİR ŞEY DEĞİL"

Kimyasal madde depo ve satış yapan firmanın yetkilisi Recai Aydın, "Gece haberimiz oldu bizimde. Kendiliğinden olan bir şey. Tankta çamaşır suyu vardı. Evde kullandığınız çamaşır suyu. Sizler evlerde kullanıyorsunuz bizde tekstile falan veriyoruz. Çalışan bir arkadaşımız kokudan etkilendi. O da hastanede durumu iyi. Çimenler ve köpekler hakkında bilgim yok. Çok etkili bir şey değil" diye konuştu. Kimyasal madde depolama alanının bekçisi Ayhan Bayer'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

MÜHÜRLENDİ

Sızıntının ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri ve belediyenin çevre mühendisleri alanda inceleme yaptı. İş yerinin sadece depolama ruhsatı olmasına rağmen alanda satışta yaptığı tespit edildi. Ruhsata aykırı faaliyetlerde bulunan iş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Ayrıca belediye ekipleri sızıntının yaşandığı cadde ve sokaklarda yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Meydana gelen sızıntı ilgili açıklama yapan Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Aslan Öztürk, "Burada ruhsat hilafı tespit edildi. Ruhsatında depolama faaliyetinde bulunabilir ibaresi var. Halkın canını, malını, huzurunu tehdit edecek bir faaliyette bulunması durumunda ruhsatının iptal edileceği, özellikle ruhsatın altında da not olarak düşülmüş. Şu anda da sıkıntılı, tehlikeli bir sızma oldu. Ufak çaplı da bir infiale sebep oldu. Biz de idare olarak burayı mühürleyeceğiz, faaliyetten men edeceğiz, gerekli takibini de yapacağız" dedi.