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    • Yaşam
    • 06.04.2022 15:22
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    • 06.04.2022 15:22
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    Bayrak direği kazısında sarnıç bulundu! Yer: Çorum

    Çorum'da İskilip Kalesi'ne bayrak dikmek için yapılan kazı çalışmalarında, tarihi sarnıç kalıntısı bulundu. Sarnıcı inceleyen uzmanlar, sarnıcın Osmanlı zamamına ait olduğunu değerlendiriyor.

    Bayrak direği kazısında bulundu! Osmanlı’ya ait...

    Çorum'da, İskilip Kalesi'nde bayrak direği dikmek için kepçeyle kazı yapan ekipler, tarihi sarnıç kalıntısı buldu. Sarnıcın Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.

    İskilip ilçesinde belediye tarafından, sarp kayaların eteğindeki, Osmanlı dönemine tarihlenen İskilip Kalesi'ne büyük boyutlu Türk bayrağı dikmek için kepçeyle kazı çalışması başlatıldı. Ekipler, çalışma sırasında tarihi kalıntıya rastladı ve çalışmaları durdurdu. 10 metre derinliğindeki, içinde taş duvar gibi kalıntıları olan tarihi yapının sarnıç olduğu öğrenildi. Sarnıcın, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilirken, Müze Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanları bölgede incelemelerde bulundu.

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    Haberler Yaşam Bayrak direği kazısında sarnıç bulundu! Yer: Çorum
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