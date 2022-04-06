Gözlerine inanamadılar! Boğaz'da 300 kiloluk köpek balığı yakaladılar





Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ersan Duman ise, "Biz de uzun yıllardır boğazda balıkçılık yapıyoruz. Böyle bir tür daha önce oltamıza denk gelmedi ve biz de görmedik. Yaklaşık 1 saat uğraştıktan sonra sudan çıkartabildik. Balığı yaklaşık 100 metre civarında derinlikte avladık" diye konuştu. Çanakkale Boğazı'nda son zamanlarda artış gösteren köpek balıkları, dikkat çekmeye devam ediyor.