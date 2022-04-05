Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! 5 kişi daha gözaltına alındı

Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan Metin Büyükşen ve Nejla Büyükşen cinayetine ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Geçtiğimiz 24 Mart'ta, İsmil Mahallesinde jandarma tarafından farklı ailelere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 7 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 2 kişi ise cezaevinde tutuklu bulunuyor.

5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Dosya kapsamında 2'si tutuklu 4 kişi ile ilgili soruşturmanın da sürdüğü açıklanmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre ise soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı.