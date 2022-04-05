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    • Yaşam
    • 05.04.2022 13:23
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    • 05.04.2022 13:23
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    Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! 5 kişi daha gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, Konya’da 3,5 yıl önce öldürülen Metin ve Nejla Büyükşen soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Ekipler, bugün 5 kişiyi daha gözaltına aldı.

    takvim.com.tr
    Büyükşen cinayetinde flaş gelişme!

    Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan Metin Büyükşen ve Nejla Büyükşen cinayetine ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.

    Geçtiğimiz 24 Mart'ta, İsmil Mahallesinde jandarma tarafından farklı ailelere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alınmıştı.

    Gözaltına alınan 7 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 2 kişi ise cezaevinde tutuklu bulunuyor.

    5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
    Dosya kapsamında 2'si tutuklu 4 kişi ile ilgili soruşturmanın da sürdüğü açıklanmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre ise soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı.

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    Haberler Yaşam Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! 5 kişi daha gözaltına alındı
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