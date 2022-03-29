Müge Anlı canlı yayında son dakika: 2 kişinin yargılandığı esrarengiz Necla - Metin Büyükşen çifti cinayetinde gözaltındaki 7 kişi...
Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi aktarıldı... 2 kişinin yargılandığı esrarengiz cinayetle ilgili geçtiğimiz hafta gizli bir operasyon düzenlenmiş ve komşuların içinde bulunduğu 7 gözaltı gelmişti. Müge Anlı bugün, (29 Mart 2022) Necla - Metin Büyükşen çifti cinayetinde gelen gözaltındaki 7 kişi hakkında son dakika gelişmesini aktardı. Necla - Metin Büyükşen çiftinin katili kim?
29.03.2022 11:17 - Son Güncelleme: 29.03.2022 11:29
Müge Anlı canlı yayında son dakika: 2 kişinin yargılandığı esrarengiz Necla - Metin Büyükşen çifti cinayetinde gözaltındaki 7 kişiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi.
Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti.
Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı.