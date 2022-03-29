Müge Anlı canlı yayında son dakika: 2 kişinin yargılandığı esrarengiz Necla - Metin Büyükşen çifti cinayetinde gözaltındaki 7 kişi...

Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi.

Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti.