Ergene Nehri kan ağlıyor! 2022 yılının ilk 3 ayında 45 işletmeye 6 milyon 799 bin lira ceza kesildi

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, il genelinde çevre, hava ve su kirliliğine neden olan tesislere yönelik denetimlerini sürdürüyor. 5 ekiple çalışmalarına aralıksız devam eden müdürlük, yılın ilk 3 ayında çevreyi, havayı ve suyu kirlettiği belirlenen 45 işletmeye yönelik toplam 6 milyon 799 bin 850 lira ceza uyguladı. Tekirdağ'da 2021'de yapılan denetimlerde ise 248 tesise 26 milyon 419 bin lira ceza uygulanıp, 51 tesisin faaliyeti ise durdurulmuştu.
Kirlilikten en fazla etkilenen Ergene Nehri'nin kollarından Çorlu Deresi, yine simsiyah akıyor. Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar, ağır kokuya neden oluyor. Koku nedeniyle evlerinin pencerelerini dahi açamayan Sağlık Mahallesi halkı, yıllardır tedbir alınmasını istiyor.
"EVLER, ARSALAR TALEP GÖRMÜYOR"
Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, Çorlu Deresi'nin yıllardır ağır kokular yayarak aktığını belirtip, "Burada kötü bir koku var. Temiz akmayan bir deremiz var. Havamız, suyumuz zaten çevre kirliliğinden çok fazla etkilenmekte" dedi.