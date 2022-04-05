Ergene Nehri kan ağlıyor! 2022 yılının ilk 3 ayında 45 işletmeye 6 milyon 799 bin lira ceza kesildi

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, il genelinde çevre, hava ve su kirliliğine neden olan tesislere yönelik denetimlerini sürdürüyor. 5 ekiple çalışmalarına aralıksız devam eden müdürlük, yılın ilk 3 ayında çevreyi, havayı ve suyu kirlettiği belirlenen 45 işletmeye yönelik toplam 6 milyon 799 bin 850 lira ceza uyguladı. Tekirdağ'da 2021'de yapılan denetimlerde ise 248 tesise 26 milyon 419 bin lira ceza uygulanıp, 51 tesisin faaliyeti ise durdurulmuştu.