Nergis Süerdem okumanın yaşı olmadığını bir kez daha gösterdi! 55 yaşında sosyoloji bölümüne girdi

Erzurum'da yaşayan Nergis Süerdem (62), seneler önce Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdi, öğretmenlik yaptı. 2002'de de emekliye ayrıldı. Ancak emeklilik hayatından kısa sürede sıkıldı! Kendine yatırım yapmak için ikinci üniversitesini okumaya başladı. 55 yaşındayken sosyoloji bölümüne kayıt yaptıran Süerdem, eğitimini üstün başarı belgesiyle tamamladı. Ardından ailesiyle birlikte kep attı. Aile Danışmanı olarak görev yapan Nergis Süerdem duygularını şöyle anlattı: Kep atmaya eşim ve çocuklarımla gittim. Tekrar gençlik dönemime döndüm. Başlarda çok zorlandım. Gece okuduğumu sabah hatırlamıyordum. Çok üzülüyordum. Zamanla zihnimin toparlandığını, ezberimin kuvvetlendiğini hissettim. Gençlerle birlikte olmak çok güzeldi. DİDEM SEYMEN
ELİNE SAĞLIK
Kocaeli'de fabrika işçisi Abdulmenaf Çelik, felçli hayvanlara umut olmak için kollar sıvadı. 4 yılda 400'ü aşkın engelli hayvana alüminyum, pazar arabası tekerleği ve süngerden yürüteç yaptı. "Sadece engelli kediye, köpeğe değil, engelli kuzuya, koyuna ve tavşana da yürüteç yaptık. Bir yürüteci 350-400 liraya mal ediyoruz" ifadesini kullandı. Çelik, son olarak Kıvrık adındaki ön ayakları kırık olan köpeğe yürüteç yaptı.
TIRAŞIKOMİK
Kahramanmaraş'ta berber Murat Taşdemir sıra dışı bir uygulama başlattı. Artan maliyeti vatandaşa yansıtmak yerine indirim yaptı. Saç sakal tıraşının 50 ile 250 TL arasında değiştiği kentte rakiplerine savaş açtı! Tıraşı 20 TL'ye yaptığını açıkladı! "Makas aynı makas. Tıraş aynı tıraş, ustura aynı ustura. Şov yapmanın alemi yok" ifadesini kullandı. Müşteri ise indirimden memnun kaldığını açıkladı.