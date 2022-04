Nergis Süerdem okumanın yaşı olmadığını bir kez daha gösterdi! 55 yaşında sosyoloji bölümüne girdi

TİMES MEYDANI'NDA TERAVİH NAMAZI

ABD'nin New York kentinin en bilinen noktası Times Meydanı'ndaki tarihi bir olay yaşandı... Bu özel meydanda ilk kez Müslümanlar teravih namazı kıldı. Ayrıca meydanda Kur'an-ı Kerim ayetleri yankılandı. Meydanda Müslümanların namaz kılması çevredekilerin de dikkatini çekti. Teravih namazının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Sosyal medya aktivisti Shahnawaz Ansari de "New York kentinin Times Meydanı Ramazan" diyerek meydandaki teravih namazının videosunu sosyal medyadan paylaştı. Amerikalı Müslümanlar, New York Valiliği'den aldıkları izinle gerçekleştirdiği namazın nedeni de açıklandı: İslam inancının barışçıl bir din olduğunu başkalarına göstermek için bu meydanda teravih namazı kılındı. destek veren herkese teşekkür ederiz.



VAKA SAYISI 12 BİN 647

Türkiye'de dün 236 bin 343 Covid-19 testi yapıldı. 12 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 40 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 958 oldu.



500 LİRALIK CİNAYET

Adanalı Fırat Yurt, Özgür Adıgüzel'den aldığı 500 lirayı ödemedi. İsteyince silahla katletti.



CÜCE YARASA PANİĞİ

Afyon'da kış uykusundan uyanan cüce yarasa, yaşlı bir çiftin evine sığındı. Ekipler yakalayıp korumaya aldı.



200'DE TAKILDI KALDI

Isparta Yalvaç'ta aşırı hız yapan Ali Mete Çaylı, 4 araca çarptı. Ağır yaralandı. Aracın hız kadranı ise 200 kilometrede takılı kaldı.

