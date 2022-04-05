Nergis Süerdem okumanın yaşı olmadığını bir kez daha gösterdi! 55 yaşında sosyoloji bölümüne girdi





BEŞİNCİ 'BOY'UT!

Karabük'te yaşayan 'Dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi'den üç rekor daha kırdı. En uzun el, parmak ve sırtına sahip olduğunu kanıtladı. 2014'de 18 yaş altı en uzun kadın olan Gelgi, 2021'de bir kez daha aynı rekoru kırdı. Guinness rekorunu ekoru 5'e çıkaran Gelgi "Umarım ki benim durumum, farklılıklara sahip her birey için bir ilham kaynağı olur. Herkes kendini olduğu gibi kabul etsin" ifadesini kullandı.