Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Nergis Süerdem okumanın yaşı olmadığını bir kez daha gösterdi! 55 yaşında sosyoloji bölümüne girdi

    Nergis Süerdem, okumanın yaşı yok dedi. 55 yaşında sosyoloji bölümüne girdi... Üstün başarı belgesiyle okulunu bitirdi. İşte sizler için derlediğimiz 5 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    İkinci bahar

    Erzurum'da yaşayan Nergis Süerdem (62), seneler önce Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdi, öğretmenlik yaptı. 2002'de de emekliye ayrıldı. Ancak emeklilik hayatından kısa sürede sıkıldı! Kendine yatırım yapmak için ikinci üniversitesini okumaya başladı. 55 yaşındayken sosyoloji bölümüne kayıt yaptıran Süerdem, eğitimini üstün başarı belgesiyle tamamladı. Ardından ailesiyle birlikte kep attı. Aile Danışmanı olarak görev yapan Nergis Süerdem duygularını şöyle anlattı: Kep atmaya eşim ve çocuklarımla gittim. Tekrar gençlik dönemime döndüm. Başlarda çok zorlandım. Gece okuduğumu sabah hatırlamıyordum. Çok üzülüyordum. Zamanla zihnimin toparlandığını, ezberimin kuvvetlendiğini hissettim. Gençlerle birlikte olmak çok güzeldi. DİDEM SEYMEN



    ELİNE SAĞLIK
    Kocaeli'de fabrika işçisi Abdulmenaf Çelik, felçli hayvanlara umut olmak için kollar sıvadı. 4 yılda 400'ü aşkın engelli hayvana alüminyum, pazar arabası tekerleği ve süngerden yürüteç yaptı. "Sadece engelli kediye, köpeğe değil, engelli kuzuya, koyuna ve tavşana da yürüteç yaptık. Bir yürüteci 350-400 liraya mal ediyoruz" ifadesini kullandı. Çelik, son olarak Kıvrık adındaki ön ayakları kırık olan köpeğe yürüteç yaptı.



    TIRAŞIKOMİK
    Kahramanmaraş'ta berber Murat Taşdemir sıra dışı bir uygulama başlattı. Artan maliyeti vatandaşa yansıtmak yerine indirim yaptı. Saç sakal tıraşının 50 ile 250 TL arasında değiştiği kentte rakiplerine savaş açtı! Tıraşı 20 TL'ye yaptığını açıkladı! "Makas aynı makas. Tıraş aynı tıraş, ustura aynı ustura. Şov yapmanın alemi yok" ifadesini kullandı. Müşteri ise indirimden memnun kaldığını açıkladı.



        HAYATININ DERBİSİ
        Hollanda Milli Takım teknik direktörü Louis van Gaal, 2020'nin sonlarında prostat kanseri olduğunu öğrendi. Şimdiye kadar 25 kez radyoterapi tedavisi aldığını söyledi. 70 yaşındaki teknik adam, "Oyuncuların haberi olmadan geceleri hastaneye gidiyordum" dedi.


        YANDEX BOMBASI
        Rus internet şirketi Yandex'in yemek hizmeti olan Yandex Food'da büyük veri sızıntısı yaşandı. Çok sayıda istihbarat ajanının adı, adresleri, telefon numaraları ve teslimat talimatları yayınlandı. Bunların arasında Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin zehirlenmesinde rol oynayan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile bağlantılı kişilerin de olduğu anlaşıldı.



        TAŞ BEBEK
        Dünyada 99 çeşidi bulunan ve cevher rezervleri arasında 'en değerlisi' olarak nitelendirilen opal taşının 36 çeşidi, sadece Erzurum'da çıkarılıyor. "Oltu Zümrütü" olarak da bilinen opal taşı, kalite ve az bulunurluk açısından diğer taşlara göre daha çok tercih ediliyor...



        BEŞİNCİ 'BOY'UT!
        Karabük'te yaşayan 'Dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi'den üç rekor daha kırdı. En uzun el, parmak ve sırtına sahip olduğunu kanıtladı. 2014'de 18 yaş altı en uzun kadın olan Gelgi, 2021'de bir kez daha aynı rekoru kırdı. Guinness rekorunu ekoru 5'e çıkaran Gelgi "Umarım ki benim durumum, farklılıklara sahip her birey için bir ilham kaynağı olur. Herkes kendini olduğu gibi kabul etsin" ifadesini kullandı.



            BİR KİŞİYE 215 BİN
            10 bilen bir kişi, 215 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 532'şer lira, 8 bilenler 258'er lira, 7 bilenler 50'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler 6'şar lira alacak.



            45 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 45 milyon 418 bin lira devretti. 5+1 bilen de çıkmadı. 5 bilen bir kişi, 360 bin lira kazandı. 4 bilenler bin 784'er lira, 3 bilenler 115'er lira, 2 bilenler ise 12'şer lira alacak.



            OTOŞOK!
            İzmirli oto kiralamacı Mehmet Genç, tanımadığı bir kadına inandı. Evlilik vaadine kandı. 1 Milyon 300 bin lira kaptırdı. Dolandırıcı köylüsü çıkınca soluğu Müge Anlı'da aldı.



                FERDİ-TAYFUR AĞLATTI
                Aksaray'da yaşayan 29 yaşındaki Tayfur Çınar, evlerinde canına kıydı. Tek yumurta ikizi Ferdi de bunalıma girip tedavi altına alındı. Ancak, kardeş acısına dayanamadı. Hastaneden çıkınca kayıplara karıştı. Bahçede kendini astığı anlaşıldı.



                AYIYA TOSTLADI
                İstanbul'da tostçu Metin Erdağı, torunları için pelüş ayı aldı. Oyuncağı aracının ön koltuğuna oturtup yola çıktı. EDS'ye yakalandı. Eşi Nazan ceza kağıdındaki sansürlü fotoğrafı kadın sandı. Kıskandı. Erdağı ise şoktaydı: Mobese hayatımı kararttı!



                TİMES MEYDANI'NDA TERAVİH NAMAZI
                ABD'nin New York kentinin en bilinen noktası Times Meydanı'ndaki tarihi bir olay yaşandı... Bu özel meydanda ilk kez Müslümanlar teravih namazı kıldı. Ayrıca meydanda Kur'an-ı Kerim ayetleri yankılandı. Meydanda Müslümanların namaz kılması çevredekilerin de dikkatini çekti. Teravih namazının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Sosyal medya aktivisti Shahnawaz Ansari de "New York kentinin Times Meydanı Ramazan" diyerek meydandaki teravih namazının videosunu sosyal medyadan paylaştı. Amerikalı Müslümanlar, New York Valiliği'den aldıkları izinle gerçekleştirdiği namazın nedeni de açıklandı: İslam inancının barışçıl bir din olduğunu başkalarına göstermek için bu meydanda teravih namazı kılındı. destek veren herkese teşekkür ederiz.

                VAKA SAYISI 12 BİN 647
                Türkiye'de dün 236 bin 343 Covid-19 testi yapıldı. 12 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 40 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 958 oldu.

                500 LİRALIK CİNAYET
                Adanalı Fırat Yurt, Özgür Adıgüzel'den aldığı 500 lirayı ödemedi. İsteyince silahla katletti.

                CÜCE YARASA PANİĞİ
                Afyon'da kış uykusundan uyanan cüce yarasa, yaşlı bir çiftin evine sığındı. Ekipler yakalayıp korumaya aldı.

                200'DE TAKILDI KALDI
                Isparta Yalvaç'ta aşırı hız yapan Ali Mete Çaylı, 4 araca çarptı. Ağır yaralandı. Aracın hız kadranı ise 200 kilometrede takılı kaldı.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Akşener bir kez daha Kılıçdaroğlu’na ’hayır’ dedi
                Haberler Yaşam Nergis Süerdem okumanın yaşı olmadığını bir kez daha gösterdi! 55 yaşında sosyoloji bölümüne girdi
                    SON DAKİKA