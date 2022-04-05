Eşini yaralama duruşması sonrası tekerlekli sandalyede sakladığı tabancayla kurşun yağdırdı

Antalya'da bir özel hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Güllü Akman, 2020 yılında internetten tanıştığı Onur Duygulu ile 1,5 aylık arkadaşlığın ardından 17 Ekim 2020 tarihinde nikah kıyarak evlendi. Çiftten Onur Duygulu sürekli alkol almaya ve Güllü Akman'a şiddet uygulamaya başladı. 7 aylık hamileyken de şiddet gören Güllü Akman, 15 Haziran 2021 tarihinde eşi tarafından evden atıldı. Karnı burnunda Muratpaşa ilçesinde yaşayan ailesinin yanına sığınan genç kadın, bir daha geri dönmedi.
Onur Duygulu, zaman zaman gelip eve dönmesi için Akman'ı ikna etmeye çalıştı ancak boşanma davası açıldı. Mahkeme, 17 Kasım 2021 tarihinde çiftin boşanmasına karar verdi. Onur Duygulu, 30 Ocak'ta Akman'ın ailesiyle birlikte yaşadığı Muratpaşa ilçesindeki eve saat 06.00'da geldi. Kapıyı açan Güllü Akman'ın önce ellerini tutup ardından pompalı tüfeği başına dayayan Onur Duygulu, genç kadını ve ailesini öldürmekle tehdit etti. Güllü Akman'ın kapıyı kapatmak istemesi üzerine Onur Duygulu, pompalı tüfekle ateş ederek Akman'ı sağ kol ve omuz bölgesinden yaraladı. Sesleri duyarak dışarı çıkan babası Süleyman Akman ise silahla peşinden gittiği eski damadı Onur Duygulu'yu ateş ederek yaraladı. Vücuduna saplanan saçmalar nedeniyle ağır yaralanan genç kadın, götürüldüğü hastanede, koldan uzanan sinirlerin koptuğunun belirlenmesi üzerine 5 ameliyat geçirdi. Gözaltına alınan Onur Duygulu ise serbest bırakıldı.
LÜTFEN YARDIM EDİN
Sinir kopması nedeniyle sağ bileğini hareket ettiremeyen ve parmaklarıyla birlikte kolunda his kaybı başlayan 1 çocuk annesi Güllü Akman, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Dayanılmaz acılar yaşadım. Sağ bileğim tamamen çalışmıyor. Kolumda his kaybı da başladı. Yeniden hareket ettirebilmem için kopan sinirlerin dikilmesi gerekiyor. 100 bin lira istediler. Gücümüz önceki 5 ameliyatın 70 bin liralık masrafını dahi karşılayamadı. Babam senetle tüm borcu üzerine aldı. Son ameliyatı da olup iyileşerek kızıma sarılmak istiyorum. Lütfen yardım edin" diye seslendi.