Eşini yaralama duruşması sonrası tekerlekli sandalyede sakladığı tabancayla kurşun yağdırdı

LÜTFEN YARDIM EDİN

Sinir kopması nedeniyle sağ bileğini hareket ettiremeyen ve parmaklarıyla birlikte kolunda his kaybı başlayan 1 çocuk annesi Güllü Akman, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Dayanılmaz acılar yaşadım. Sağ bileğim tamamen çalışmıyor. Kolumda his kaybı da başladı. Yeniden hareket ettirebilmem için kopan sinirlerin dikilmesi gerekiyor. 100 bin lira istediler. Gücümüz önceki 5 ameliyatın 70 bin liralık masrafını dahi karşılayamadı. Babam senetle tüm borcu üzerine aldı. Son ameliyatı da olup iyileşerek kızıma sarılmak istiyorum. Lütfen yardım edin" diye seslendi.