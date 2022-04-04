5.5 yaşındaki otizmli minik Göksu zekasıyla herkesi kendine hayran bıraktı! 6 yabancı dil konuşuyor





Arapça, İtalyanca, İspanyolca, Rusça ve Japonca birçok kelimeyi hafızasına kazıdı. Matematiğe olan ilgisi ve okuldaki arkadaşlarının ismini 4 günde öğrenmesi öğretmenleri bile şaşırttı. Evladının, ağır otizmli çocuklar gibi davranış bozukluğu olmadığını belirten baba Recep Bora, buna rağmen dışlandığını anlattı. "Oğlum, üniversiteli 3 öğrencinin tez ödevi olarak proje konusu oldu. Pırıltılı zeka ile ilgili raporun 6 yaşından sonra çıkarıldığını söylediler. Raporumuz henüz çıkmadı, 6 ayını bekliyoruz. 2 yıldır özel eğitime gidiyor" ifadesini kullandı. (Fatma GÖKSU)

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