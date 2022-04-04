Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    5.5 yaşındaki otizmli minik Göksu zekasıyla herkesi kendine hayran bıraktı! 6 yabancı dil konuşuyor

    Otizmli Göktuğ, 1.5 yaşında İngilizce olarak konuşmaya başladı. 5.5 yaşına geldiğinde 6 yabancı dili konuşmayı başardı. Tıp dünyasını şaşırttı! İşte haberin tüm detayı...

    A’tipi’k dahi!

    Ankara'da Atipik otizm (hafif düzey) tanısı konulan 5.5 yaşındaki Göktuğ Bora, üstün zekasıyla dikkatleri üzerine çekti. Anasınıfı öğrencisi Göktuğ, 1,5 yaşında konuşmaya İngilizce olarak başladı. İzlediği videolar sayesinde hızla dil öğrenmeyi başardı. Bine kadar hem Türkçe hem de İngilizce hem ileriye hem geriye doğru saydı. Kendi kendine hem okudu, hem yazdı.



    Arapça, İtalyanca, İspanyolca, Rusça ve Japonca birçok kelimeyi hafızasına kazıdı. Matematiğe olan ilgisi ve okuldaki arkadaşlarının ismini 4 günde öğrenmesi öğretmenleri bile şaşırttı. Evladının, ağır otizmli çocuklar gibi davranış bozukluğu olmadığını belirten baba Recep Bora, buna rağmen dışlandığını anlattı. "Oğlum, üniversiteli 3 öğrencinin tez ödevi olarak proje konusu oldu. Pırıltılı zeka ile ilgili raporun 6 yaşından sonra çıkarıldığını söylediler. Raporumuz henüz çıkmadı, 6 ayını bekliyoruz. 2 yıldır özel eğitime gidiyor" ifadesini kullandı. (Fatma GÖKSU)

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Pekkan’dan sert tepki: Hepimizin Cumhurbaşkanıdır!
    Haberler Yaşam 5.5 yaşındaki otizmli minik Göksu zekasıyla herkesi kendine hayran bıraktı! 6 yabancı dil konuşuyor
        SON DAKİKA