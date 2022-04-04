5.5 yaşındaki otizmli minik Göksu zekasıyla herkesi kendine hayran bıraktı! 6 yabancı dil konuşuyor

Ankara'da Atipik otizm (hafif düzey) tanısı konulan 5.5 yaşındaki Göktuğ Bora, üstün zekasıyla dikkatleri üzerine çekti. Anasınıfı öğrencisi Göktuğ, 1,5 yaşında konuşmaya İngilizce olarak başladı. İzlediği videolar sayesinde hızla dil öğrenmeyi başardı. Bine kadar hem Türkçe hem de İngilizce hem ileriye hem geriye doğru saydı. Kendi kendine hem okudu, hem yazdı.
Arapça, İtalyanca, İspanyolca, Rusça ve Japonca birçok kelimeyi hafızasına kazıdı. Matematiğe olan ilgisi ve okuldaki arkadaşlarının ismini 4 günde öğrenmesi öğretmenleri bile şaşırttı. Evladının, ağır otizmli çocuklar gibi davranış bozukluğu olmadığını belirten baba Recep Bora, buna rağmen dışlandığını anlattı. "Oğlum, üniversiteli 3 öğrencinin tez ödevi olarak proje konusu oldu. Pırıltılı zeka ile ilgili raporun 6 yaşından sonra çıkarıldığını söylediler. Raporumuz henüz çıkmadı, 6 ayını bekliyoruz. 2 yıldır özel eğitime gidiyor" ifadesini kullandı. (Fatma GÖKSU)