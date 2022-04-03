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    • Yaşam
    • 04.04.2022 01:30
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    • 04.04.2022 01:30
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    Kahramanmaraş’ta gece yarısı trafik kazası: 3 yaralı

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Süleyman Şah Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen trafik kazası sonucunda 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    İHA
    Kahramanmaraş’ta gece yarısı trafik kazası

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

    Kaza, Onikişubat İlçesi Süleyman Şah Mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. 46 ABU plakalı otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu park halindeki 33 ZE 001 plakalı otomobile çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan üç kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan otomobiller yol dışı edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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