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    • Yaşam
    • 03.04.2022 22:15
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    • 03.04.2022 22:15
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    Bursa'da çarpışan iki araçtan biri iş yerine daldı!

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde bir kavşakta iki araç birbirlerine çarptılar. Çarpmanın şiddeti ile beraber araçlardan biri iş yerine daldı.

    DHA
    Çarpışan iki araçtan biri iş yerine daldı!

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde iftara yakın saatte meydana gelen kazada kavşakta çarpışan iki otomobilden biri savrularak yol kenarındaki özel bir diş kliniğine daldı. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kaza saat 19.30 sıralarında İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Hakan Özcan (40) yönetimindeki 16 BKR 78 plakalı otomobil kavşakta Nuri Karabacak (42) yönetimindeki 16 AIC 703 plakalı otomobille çarpıştı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan Hakan Özcan'a ait otomobil, yol kenarındaki özel diş kliniğine daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobillerde ve diş kliniğinde maddi hasar meydana geldi.

    Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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