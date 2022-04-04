3 endemik bitkiyi yok eden su maymunları için eylem planı başlatıldı

Şaşkına çeviren olayın adresi Edirne'ydi. Bilim insanlarının Myocastor Coypus dediği ve anavatanı Güney Amerika olan su maymunları, kürkleri için Avrupa ve Rusya'ya getirildi. 1950'lerde kürk ticareti bitince çiftliklerde tutulan hayvanlar salıverildi. Meriç ve Tunca Nehri'ndeki taşkınlardan faydalanan su maymunları Türkiye'ye kadar geldi. Toplanma alanı olarak da Edirne'deki Gala Gölü'nü seçti. 1960'larda Türk bilim insanları tarafından koruma altına alınan su maymunlarının sayısı 2 bine yükseldi! Bölgedeki ekolojik dengeyi alt üst eden hayvanlar, göldeki sarı, beyaz ve küçük nilüferleri yok etti! Uzmanlar, bu türün koruma listesinden çıkartılması ve sayılarını azaltılması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Beytullah Özkan ise "Hızla yayılıyorlar. Normal ete göre protein oranı daha fazla" dedi. Güney Amerika'dan önce Avrupa'ya oradan da Edirne'ye ulaşan su maymunları bölgede panik yarattı.