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    3 endemik bitkiyi yok eden su maymunları için eylem planı başlatıldı

    Su maymunları anavatanları Güney Amerika’dan yola çıktı. Önce Avrupa ardından Edirne’ye ulaştı! Gala Gölü’nde sayıları 2 bini aştı! 3 endemik bitkiyi yok eden canlılar için eylem planı başlatıldı! İşte sizler için derlediğimiz 4 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’Su’kandal

    Şaşkına çeviren olayın adresi Edirne'ydi. Bilim insanlarının Myocastor Coypus dediği ve anavatanı Güney Amerika olan su maymunları, kürkleri için Avrupa ve Rusya'ya getirildi. 1950'lerde kürk ticareti bitince çiftliklerde tutulan hayvanlar salıverildi. Meriç ve Tunca Nehri'ndeki taşkınlardan faydalanan su maymunları Türkiye'ye kadar geldi. Toplanma alanı olarak da Edirne'deki Gala Gölü'nü seçti. 1960'larda Türk bilim insanları tarafından koruma altına alınan su maymunlarının sayısı 2 bine yükseldi! Bölgedeki ekolojik dengeyi alt üst eden hayvanlar, göldeki sarı, beyaz ve küçük nilüferleri yok etti! Uzmanlar, bu türün koruma listesinden çıkartılması ve sayılarını azaltılması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Beytullah Özkan ise "Hızla yayılıyorlar. Normal ete göre protein oranı daha fazla" dedi. Güney Amerika'dan önce Avrupa'ya oradan da Edirne'ye ulaşan su maymunları bölgede panik yarattı.



    ÇOK 'KIZ'DI
    Burdur'da yaşayan 9 yaşındaki Özge Gürol, futbola gönül verdi. Burdur Göl Spor'a kabul edildi. Kentte kız futbol takımı olmadığını için antrenmanlara erkeklerle birlikte gitti! Ancak takım arkadaşları kız olduğu için ona pas atmayınca çok sinirlendi. Belediye başkanına mektup yazarak destek istedi. "Herkes 'Futbol erkek oyunu' diyor. Erkeklerle futbol oynuyorum. Onlar bana pas vermiyorlar ben kızım diye, bu da beni üzüyor" dedi.



    HADİ YAĞ!
    Havacılık şirketi Airbus, bir ilke imza attı. Airbus A380 model yolcu uçağı yemeklik yağdan yapılan yakıtla ilk uçuşunu tamamladı. Test sürüşü için uçak Fransa'daki pistten havalandı. 3 saat uçuşta 27 ton yağ kullanıldı. Firma yetkilileri yakıtın patates kızartması gibi koktuğunu açıkladı.



        BAK ŞU EŞE
        Bursa'da yaşayan çift, boşanmaya karar verdi. Davacı kadın, eşinin eve geç geldiğini, evle ilgilenmediğini hastalandığında doktora bile götürmediğini söyledi! Bunun üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karar verdi. Tam kusurlu sayılan erkeğin tazminat ödemesine hükmetti.



        ÇOK 'KİRİLL'DI
        İngiltere'de yaşayan Putin'in eski damadı Kirill Shamalov, 2018'de şarkıcı Zhanna Volkova evlendi. Sosyetik Volkova ve Shamalov'un taşıyıcı anne aracılığı ile geçen yıl bir kız çocukları dünyaya geldi. Rus oligark, kızı doğduktan sonra Volkova'yı terk etti. Bebeği de alıp Moskova'ya gitti. Genç kadın, ne yaptıysa da kızını göremedi. İsyan etti: Yavrumu öpüp koklamak istiyorum...



        DRAMATİK BİR FİLM
        Ukrayna Mariupol'de çektiği ve 2016'da Berlin Uluslararası Film Festivali'nde ilk kez gösterilen "Mariupolis" belgeseli ile tanınan Litvanyalı Film yönetmeni Mantas Kvedaravicius, bir süre önce yine Mariupol'e gitti. Savaşın kirli yüzünü çekmek istedi. Ancak Rus kurşunlarıyla can verdi. Meslektaşları acı kaybı, "Arkadaşımız Mantas Kvedaravicius, Mariupol'da elinde kamerayla bu saçma savaşta öldürüldü. Dünya için korkunç bir kayıp" diye duyurdu.



            KENDİNİ YAKTI!
            Samsun'un önde gelen sanayici işadamlarından Metin Yeşilyurt'un oğlu Orhan Yeşilyurt, geçtiğimiz yıllarda Güneş Yeşilyurt ile nikah kıydı. Ümraniye'de ikamet eden çift geçen yaz sert bir tartışma yaşadı. İddiaya göre eşinin kendisinden boşanmak istediğini öğrenen Yeşilyurt önce küfürler ve hakaretler savurdu, ardından eşinin kıyafetlerine aseton dökerek yaktı. Kısa süre sonra evdeki yangın binaya sıçradı. Yeşilyurt, gözaltına alındı. Tutuklandı. Bir süre sonra da serbest bırakıldı. Genç adam hakkında, 'Kasten yangın çıkarma ve mala zarar verme suçlarından' 3 yıla kadar dava açıldı. Dilek YAMAN DEMİR



            'KOCA'MAN KATLİAM
            Balıkesir Susurluk'ta uyuşturucu kullandıktan sonra eşi B.A (33) ve oğlu T.A'nın (4) ölümüne, kendisi ve kızı E.A.'nın (11) yaralanmasına neden olan F.A (40), olayın kaza olduğunu söyledi. Tabanca ve tüfekle canına kıymak istediğini, eşinin ve kızının kendisini engellerken olayın yaşandığını bildirdi. E.A. da "Annem babamın elindeki tabancayı almak istedi. Silah ateş alınca annem ve kardeşim öldü. Babam bu kez tüfekle intihara teşebbüs etti. Ben engel olmak isteyince tüfek patladı, ikimiz de yaralandık" diye ifade verdi.



            SOKAKTA ÇİFTE DEHŞET
            İstanbul Esenyurt'ta Alparslan Ç. metrobüs üst geçidinin merdivenlerinde dakikalarca beklediği Kader G.'yi zorla bir sokağa götürdü. Ardından boyun kısmına henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş etti. Talihsiz kız olay yerinde can verdi. Daha sonra silahı kendi başına dayayan Alparslan Ç. tetiğe basarak silahını ateşledi. Ağır yaralanan Ç. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


                44 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 44 milyon 70 bin lira devretti. 5 bilenler 24 bin 627'şer lira, 4 bilenler 679'ar lira, 3 bilenler 34'er lira, 2 bilenler 3'er lira alacak.




                BİR TALİHLİYE 522 BİN LİRA
                5+1 bilen bir kişi, 522 bin lira kazandı. 5 bilenler 3 bin 519'ar lira, 4+1 bilenler 472'şer lira, 4 bilenler 47'şer lira, 3+1 bilenler 20'şer lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 8'er lira, 1+1 ve 0+1 bilenler 3'er lira alacak.



                HEY'KOL'TIRAŞ
                Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Büşra Pişginel, protez kolla imkansızı başardı. Heykel ve tekvando sporunda göz kamaştırdı. Katıldığı yarışmalarda rakiplerini dağıttı. Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında çeşitli dereceler kazandı. Takdir topladı. (Erdoğan Öztürk)

                SOKAK KURŞUNU
                Eskişehir'de Mustafa S. (46), daha önceden husumetli olduğu seyyar halı satıcısı İsa Demirci'yi (32) tabancayla vurup kaçtı. Sırtından ağır yaralanan Demirci, hastanede kurtarılamadı.

                İNDİRİMLİ CEZA
                İstanbul'da annesini korumak isterken babası Adnan A'yı öldüren Nisa A. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcı genç kız hakkında 24 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

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                Haberler Yaşam 3 endemik bitkiyi yok eden su maymunları için eylem planı başlatıldı
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