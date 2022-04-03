Zeytinburnu’nda husumetlisine kurşun yağdırdı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anları ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Silah seslerini duyduktan sonra olay yerine gelen mahalle sakini, "Ben o an da kahvedeydim. Silah seslerini duydum. Dört beş el ateş edildi.