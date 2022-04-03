Yargıtay'dan emsal karar! Eve geç gitmek hem boşanma hem de tazminat sebebi

Geçimsizlik yaşayan genç çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme, davalı karşı davacı kadının davasını kabul etti.
Davacı karşı davalı erkek, kadının davasının kabulü, kendi davasının reddi, kusur belirlemesi, kadın yararına maddi tazminata ve tedbir nafakasına hükmedilmesine yönelik kararı temyiz etti.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Eve geç gelen kocanın tam kusurlu olduğuna hükmeden Yargıtay, rahatsızlanan eşi hastaneye götürmeyen kocanın da tazminat ödemesi gerektiğine dikkat çekti.