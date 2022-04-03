Ön koltuğa pelüş ayıyı oturttu! Eşi kıskançlık krizine girdi

Geçen gün ise hız limitlerini aştığım için EDS kameraları fotoğraflı ceza yazıp eve göndermişler. Tabii yanımdaki ayıyı başka biri zannedip üzerini siyah bantla bantlamışlar. Eve gelen ceza zarfını eşim açıp bu fotoğrafı görünce çok zor durumda kaldım. Eşim kıskançlık krizine girdi. Ayıyı da gösterdim ama bana inanmadı bir türlü. Hâlâ konuşmuyoruz. Ne yapacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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