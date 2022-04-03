Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını Emine Fidan'ın doktoru M.Y'e ödül gibi ceza

Skandal olay 2018'de Afyonkarahisar'da meydana geldi. 140 kilo olan Emine Fidan (61), zayıflamak için tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. 5 Şubat'ta Dr. M.Y. tarafından yapılan operasyonun ardından durumu hızla kötüye gitti. İki kez daha ameliyata alınan talihsiz kadın 27 Şubat'ta hayatını kaybetti. Abdurrahman Fidan, eşinin ihmal yüzünden öldüğünü söyleyerek Dr. M.Y'yi mahkemeye verdi. Geçtiğimiz ay yapılan duruşmada, doktorü 4 yıl hapis cezası verildi. Bu ceza da para cezasına çevrildi. Mahkeme, 36 bin 450 lira olarak hesaplanan cezanın 20 taksitle ödenmesine hükmetti.
ŞEMDİNLİ İN İNGİLTERE OUT
Beden Eğitimi öğretmeni Ramazan Kaplan, 2 yıl önce Hakkari Şemdinli'ye atandı. Öğrencilerini İngiltere'de 1832 yılında ortaya çıkan Ragbi sporuyla tanıştırdı. 15 öğrencisiyle ragbi takımı kuran Kaplan, antrenmanlara başladı. 23 Mayıs'ta Trabzon'da yapılacak Okul Sporları Tag Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmek istediklerini açıkladı.
SOYADI ZAFERİ
Ankara'da Sevilnaz Biçer ile eşi Ertan Kabaoğlu, 2019'da boşandı. Çocukları Barış'ın velayeti annede kaldı. Ancak Ertan Kabaoğlu geçen yıl evlendiği Hatice Candan'ın soyadını aldı. Oğlunun da soyadı değişen anne hemen dava açtı. Mahkeme kararı açıkladı. Barış, annesinin soyadını aldı.