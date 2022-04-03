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    Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını Emine Fidan'ın doktoru M.Y'e ödül gibi ceza

    Emine Fidan, tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybetti. Dr. M.Y’ye 36 bin 450 lira para cezası verildi! 20 taksitle ödenecek bu tutar, vicdanları titretti. İşte sizler için derlediğimiz 3 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    El insaf

    Skandal olay 2018'de Afyonkarahisar'da meydana geldi. 140 kilo olan Emine Fidan (61), zayıflamak için tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. 5 Şubat'ta Dr. M.Y. tarafından yapılan operasyonun ardından durumu hızla kötüye gitti. İki kez daha ameliyata alınan talihsiz kadın 27 Şubat'ta hayatını kaybetti. Abdurrahman Fidan, eşinin ihmal yüzünden öldüğünü söyleyerek Dr. M.Y'yi mahkemeye verdi. Geçtiğimiz ay yapılan duruşmada, doktorü 4 yıl hapis cezası verildi. Bu ceza da para cezasına çevrildi. Mahkeme, 36 bin 450 lira olarak hesaplanan cezanın 20 taksitle ödenmesine hükmetti.



    ŞEMDİNLİ İN İNGİLTERE OUT
    Beden Eğitimi öğretmeni Ramazan Kaplan, 2 yıl önce Hakkari Şemdinli'ye atandı. Öğrencilerini İngiltere'de 1832 yılında ortaya çıkan Ragbi sporuyla tanıştırdı. 15 öğrencisiyle ragbi takımı kuran Kaplan, antrenmanlara başladı. 23 Mayıs'ta Trabzon'da yapılacak Okul Sporları Tag Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmek istediklerini açıkladı.



    SOYADI ZAFERİ
    Ankara'da Sevilnaz Biçer ile eşi Ertan Kabaoğlu, 2019'da boşandı. Çocukları Barış'ın velayeti annede kaldı. Ancak Ertan Kabaoğlu geçen yıl evlendiği Hatice Candan'ın soyadını aldı. Oğlunun da soyadı değişen anne hemen dava açtı. Mahkeme kararı açıkladı. Barış, annesinin soyadını aldı.



        LOVELEK!
        Göçmen leylekler, Türkiye'ye doğru kanat çırptı. Bir leylek ailesi ise 16'ncı kez Sivas'taki fabrikanın bacasına yuva yaptı. Çalışanlar, leylekler zarar görmesin diye yuvanın olduğu bacanın faaliyetini sonlandırdı. Fabrika müdürü, "Ailemizden biri gibi oldular. Bu sene bir hafta erken geldiler" açıklaması yaptı.



        SARIYI BABA TESLİM ETTİ
        Edirne Uzunköprü'de Mehmet Güner, Filiz Güner, baba Mehmet Güner ve Anıl Güner'in katil zanlısı olarak komşularının oğlu 'Sarı' lakaplı Berk Erdoğan tutuklandı. Komşularını 1 milyon liralık altınları için öldürdüğü iddia edilen zanlının babası M.E, olayı anlattı: "40 yıllık komşularımızı öldürmekle suçlandığını öğrenince beynimden vuruldum. Oğlumu kendi ellerimle karakola ben götürdüm. Katil olduğuna inanamıyorum" dedi.



        ÖRGÜT İNFAZI
        Hollanda Zwolle'de öldürülen iki Türk kardeşin "mafya" tarafından katledildiği bildirildi. Hollanda medyası, kurbanlardan Ali Torunlar'ın (57) mafya ile bağlantısı olduğunu iddia etti. Hiçbir şeyden haberi olmayan gazeteci Hüseyin Torunlar (62) ise "yanlış zamanda yanlış yerde" olduğu için hayatını kaybetti. Yakınları ise Ali Torunlar'ın suç örgütleri ile bağlantısı olduğu yönündeki haberlerin "Spekülasyon" olduğu, doğru olmadığını söyledi. Bu arada 32 yaşındaki katil zanlısının teslim olduğu ve hala sorgusunun sürdüğü bildirildi.



            44 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 44 milyon 540 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 264'er bin lira, 4 bilenler 2 bin 538'er lira, 3 bilenler 152'şer lira, 2 bilenler ise 15'er lira alacak.



            HELAL SÜT EMDİ
            İstanbul'da Büşra Durmaz, terk edilen 18 aylık bebeği görünce içi cız etti. Kendi kızıymış gibi emzirdi. Görenler "İşte anne" dedi. Ramazan'a bu duygularla girdi.

            VAKA SAYISI 11 BİN 783
            Türkiye'de dün 242 bin 186 Covid- 19 testi yapıldı. 11 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 421 oldu.

            KURYE TERÖRÜ
            Sarıyer'de kuryeler Mustafa ve İbrahim Y, siparişi eksik getirdi. Müşteri Emircan K. ise hesabı ödemedi. Yemek yerine kuryelerden dayak yedi.

            ADANA 33 DERECE
            Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da termometreler dün 33 dereceyi gördü. Vatandaşlar park ve yeşil alanları doldurdu.

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            Haberler Yaşam Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını Emine Fidan'ın doktoru M.Y'e ödül gibi ceza
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