Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını Emine Fidan'ın doktoru M.Y'e ödül gibi ceza





ÖRGÜT İNFAZI

Hollanda Zwolle'de öldürülen iki Türk kardeşin "mafya" tarafından katledildiği bildirildi. Hollanda medyası, kurbanlardan Ali Torunlar'ın (57) mafya ile bağlantısı olduğunu iddia etti. Hiçbir şeyden haberi olmayan gazeteci Hüseyin Torunlar (62) ise "yanlış zamanda yanlış yerde" olduğu için hayatını kaybetti. Yakınları ise Ali Torunlar'ın suç örgütleri ile bağlantısı olduğu yönündeki haberlerin "Spekülasyon" olduğu, doğru olmadığını söyledi. Bu arada 32 yaşındaki katil zanlısının teslim olduğu ve hala sorgusunun sürdüğü bildirildi.