Pompalı dehşet! Eşi ile oğlunu öldürdü, kendisi ile kızını yaraladı

POMPALIYLA TEŞ AÇTI

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine odadaki pompalı tüfeği alan Fatih Akça, eşi Bilge Akça'ya, ardından da kendisine engel olmaya çalışan kızı Elçin Akça ile oğlu Muhammet Tahir Akça'ya ateş etti.