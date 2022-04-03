RAMAZAN İMSAKİYE
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Pompalı dehşet! Eşi ile oğlunu öldürdü, kendisi ile kızını yaraladı

Balıkesir'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Fatih Akça (40), eşi ve iki çocuğuna pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Bilge Akça ile oğlu 3 yaşındaki Muhammet Tahir Akça yaşamını yitirirken, 11 yaşındaki kızları Elçin Akça ile seken saçmayla yaralanan Fatih Akça hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

03.04.2022 01:40 - Son Güncelleme: 03.04.2022 01:42
Pompalı dehşet! Eşi ile oğlunu öldürdü, kendisi ile kızını yaraladı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Fatih Akça ailesine dehşeti yaşattı.

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Pompalı dehşet! Eşi ile oğlunu öldürdü, kendisi ile kızını yaraladı

Olay, saat 15.30 sıralarında Susurluk ilçesi kırsal Günaydın Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Fatih Akça ile eşi Bilge Akça arasında tartışma çıktı.

Pompalı dehşet! Eşi ile oğlunu öldürdü, kendisi ile kızını yaraladı

POMPALIYLA TEŞ AÇTI

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine odadaki pompalı tüfeği alan Fatih Akça, eşi Bilge Akça'ya, ardından da kendisine engel olmaya çalışan kızı Elçin Akça ile oğlu Muhammet Tahir Akça'ya ateş etti.

Pompalı dehşet! Eşi ile oğlunu öldürdü, kendisi ile kızını yaraladı

Silah seslerini duyan çocuklarından Ayaz Akça evden kaçarken, Fatih Akça'nın tüfeğinden çıkan saçmalardan biri Bilge Akça'nın göğsüne, biri Elçin Akça'nın koluna, biri de en küçük çocukları Muhammet Tahir Akça'nın göğsüne isabet etti.

Pompalı dehşet! Eşi ile oğlunu öldürdü, kendisi ile kızını yaraladı

Duvardan seken saçmalardan biri de Fatih Akça'nın bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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