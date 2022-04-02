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    • Yaşam
    • 03.04.2022 00:17
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    • 03.04.2022 00:18
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    Diyarbakır'da olaylı gece! Oğlunun bıçaklandığını görünce kurşun yağdırdı!

    Son dakika haberler: Diyarbakır’da silaglar patladı. Oğlunun kavga ettiği şahıslar tarafından bıçaklandığını gören baba grubun üzerine ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı.

    Oğlunun bıçaklandığını görünce kurşun yağdırdı!

    Diyarbakır'da oğlunun kavga ettiği şahıslar tarafından bıçaklandığını gören baba grubun üzerine ateş açtı.

    OĞLUNUN BIÇAKLANDIĞINI GÖRÜNCE KURŞUN YAĞDIRDI
    Olay, Sur ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi arasında tartışma yaşandı.

    Tartışmada baba, olayda oğlunun bıçaklandığını görünce oğlunu bıçaklayan 2 kişiye kurşun yağdırdı.

    Vatandaşların 112 komuta merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

    Bıçak ve silahla yaralanan 3 şahsın durumları iyi olduğu öğrenilirken polis, olay ile ilgili inceleme başlatıp bir kişiyi gözaltına aldı.

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    Haberler Yaşam Diyarbakır'da olaylı gece! Oğlunun bıçaklandığını görünce kurşun yağdırdı!
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