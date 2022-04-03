Düzce'de acı kaza! Muavinlik yapan yaşlı adam oğlunun kullandığı tırın altında kaldı

Bu esnada baba Niyazi Erdoğan, oğluna muavinlik yapmak için tırdan inerek oğluna yardımcı olmaya çalıştı. Ancak sürücü Miktad E. geri geri gelirken baba Niyazi Erdoğan'ı ezdi. Yaşlı adam tırın altında yaklaşık 10 metre sürüklendi. Sürücü Miktad E. tırı geri geri şeritten çıkarttıktan sonra park etti. Babasının gelmediğini görünce aramaya başladığında yol kenarında babasının cansız bedeni ile karşılaştı. Sürücü Miktad E. durumu hemen sağlık ekiplerine ve otoyol girişindeki bölge trafik ekiplerine haber verdi.