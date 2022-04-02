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    • Güncel
    • 03.04.2022 06:26
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    • 03.04.2022 06:31
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji tarih verdi uyardı! Kuvvetli yağış geliyor! Tüm yurtta etkili olacak | 3-7 Nisan 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden yayınlandı. Meteorolojiden yapılan tahminlerde bugün İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bazı bölgeler için çığ tehlikesine de dikkat çekildi. 5 günlük hava durumu tahmininde ise özellikle salı ve çarşamba günü yurt genelinde kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. İşte il il en güncel 5 günlük hava durumu raporu...

    Meteoroloji tarih verdi uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey kesimleri ve İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yurdun batı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.

        İL İL TÜRKİYE GENELİ GÜNCEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 20°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 20°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 21°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SAKARYA °C, 28°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        EGE
        Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 22°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        DENİZLİ °C, 26°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        İZMİR °C, 23°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        MUĞLA °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

            AKDENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 25°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ANTALYA °C, 24°C
            Parçalı ve az bulutlu

            HATAY °C, 26°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ISPARTA °C, 20°C
            Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli(40 -60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

            ANKARA °C, 22°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 23°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            KAYSERİ °C, 26°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KONYA °C, 24°C
            Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli(40 -60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

            BOLU °C, 21°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            DÜZCE °C, 26°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            KASTAMONU °C, 24°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            ZONGULDAK °C, 21°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır. Rüzgarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli(40 -60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

            RİZE °C, 27°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 25°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            TOKAT °C, 29°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            TRABZON °C, 27°C
            Parçalı bulutlu

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

                ERZURUM °C, 14°C
                Parçalı ve az bulutlu

                KARS °C, 11°C
                Parçalı ve az bulutlu

                MALATYA °C, 25°C
                Parçalı ve az bulutlu

                VAN °C, 13°C
                Parçalı ve az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 25°C
                Parçalı ve az bulutlu

                GAZİANTEP °C, 25°C
                Parçalı ve az bulutlu

                SİİRT °C, 24°C
                Parçalı ve az bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 29°C
                Parçalı ve az bulutlu


                3 NİSAN 2022 PAZAR HAVA DURUMU

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                    5 NİSAN 2022 SALI HAVA DURUMU

                    6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU
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                        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji tarih verdi uyardı! Kuvvetli yağış geliyor! Tüm yurtta etkili olacak | 3-7 Nisan 2022
                            SON DAKİKA