11 ayın sultanı Ramazan'da tutulan orucun bedendeki mucizesi





MEZARLIKTA KIBLE PANİĞİ

Gümüşhane kent merkezinin en büyük mezarlığı olan Emirler Mezarlığı'nda bazı mezarların yüzlerinin kıbleye dönmediği ortaya çıktı. Haberi alan vatandaşlar kendi yakınlarının mezarlarını kontrol etmeye gelirken, mezarların farklı yönlerde olması tartışmaya sebep oldu. Yakınlarının kabirlerini ziyaret için mezarlığa gelen ve kıbledeki yanlışlıkları fark eden İdris İncir, "Bu saatten sonra yapılabilecek bir şey yok. Bundan sonrası için evet doğru kıbleyi bulmak gerekiyor. Evet biz de kontrol ettik kıble yüzleri farklı. Dini konuda bir sorunu olur mu onu ben bilemem, ona fetva verecekler hocalar" derken, Hatice Gösterit ise "Kıble açısından bence sakıncalı. Sonuç olarak kıble İslamiyet'te yön olarak boşuna belirlenmemiş. Bu namaz için de böyle. Bundan sonra dikkat edilmeli" yorumunda bulundu.



15 SAAT 56 DAKİKA

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan Hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden kameri ay hesaplamalarına göre, Ramazan ayında en uzun oruçlu kalınacak il Sinop olarak belirlendi. Sinop'ta yaşayanlar dün 14 saat 27 dakika sonra iftar yaptı. Sinop'ta Ramazan'ın son günü ise 15 saat 56 dakika olarak 'en uzun oruç' süresi olacak. Vatandaşlar, uzun olmasına rağmen Nisan ayının serinliği ile orucun yaz aylarına göre daha kolay geçeceğini düşünüyor. Hatay'da ise 14 saat 12 dakikayla en kısa oruç tutulacak. Dünyada ise en uzun süre İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te olacak. Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 16 saat 53 dakikayı bulurken, Norveç'in Tromso kentinde 16 saat 52 dakika sürecek. 54 derece güney enlemindeki Arjantin'in Ushuaia kentinde imsak vakti ile iftar vakti arası yalnızca 12 saat 12 dakika sürecek.

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