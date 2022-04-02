Kadir Gecesi hangi tarihte, Ramazan ayının kaçıncı günü idrak edilecek? Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Kadir Gecesi ne zaman 2022?

Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Kadir Gecesi ne zaman 2022? Kadir Gecesi hangi tarihte, Ramazan ayının kaçıncı günü idrak edilecek sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırıyor. 2 Nisan yani bugün 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı başladı ve bol bol ibadetler yapılıyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi için de heyecanlı bekleyiş başladı. Peki Kadir Gecesi hangi tarihte, Ramazan ayının kaçıncı günü idrak edilecek? Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamını haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.
2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir Gecesi, gelecek yıl da pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. 2022'de, 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günlerinden değildir.
Kadir Gecesi 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.
KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Kur'an-ı Kerim'i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.
Allah (c.c.) Kadir Suresinde "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " buyurarak Kur'an-ı Kerim'in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur'an'ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.