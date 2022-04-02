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    • Yaşam
    • 02.04.2022 20:17
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    • 02.04.2022 20:17
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    Türkiye'de ilk iftar Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapıldı

    11 ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayı başladı. Vatandaşlar akşam ezanı ile birlikte ilk iftarlarını açtı. Türkiye'de, iller arasında en erken akşam ezanının okunduğu Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

    Türkiye’de ilk iftar Şemdinli’de yapıldı

    Türkiye'de, iller arasında en erken akşam ezanının okunduğu Hakkari'de, ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

    Oruçların en erken açıldığı Şemdinli ilçesinde vatandaşlar, yöreye özgü yemeklerin yer aldığı sofralarda iftar için bir araya geldi.

    Saat 18.35'de okunan ezanla oruçlarını açan vatandaşlar, ülkede huzurun olması için dua etti.

    İlçe sakinlerinden İsmail Karadeniz, "Türkiye'de ilk iftarı açmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.



    Sezer Karadeniz'de ramazan ayının herkese huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

        EN UZUN ORUÇ KIRKLARELİ'NDE
        Ramazan ayının ilk gününde en uzun orucun tutulduğu illerden olan Kırklareli'nde, vatandaşlar ilk iftarını yaptı.

        İlk gün 14 saat 27 dakika oruç tutan vatandaşlar, oruçlarını açtı.

        Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, AA muhabirine, güneşin açısı, enlem ve boylam gibi etkenler göz önüne alınarak Diyanet İşleri Başkanlığı uzmanlarınca yapılan hesaplamaya göre Türkiye'de en uzun orucun Kırklareli ve Sinop'ta tutulduğunu söyledi.

        Vatandaşların sabırla oruçlarını tuttuklarını belirten Yığman, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

        Yığman, iftar sonrası vatandaşları teravih namazına davet etti.

        Vatandaşlardan Hasan Kılıç ise Kırklarelililer olarak uzun saatler oruç tutmaya alışkın olduklarını söyledi.

        Önceki yıllarda daha uzun süre oruç tuttuklarını belirten Kılıç, oruç tutmanın huzur verdiğini dile getirdi.

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