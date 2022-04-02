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    • Yaşam
    • 02.04.2022 18:36
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    • 02.04.2022 18:56
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    Ortalık savaş alanına döndü! Meyve suyu fabrikasındaki buhar kazanının patlama anı kamerada

    Ortalık savaş alanına döndü... Konya'da, konsantre meyve suyu fabrikasında yüksek basınç nedeniyle buhar kazanının patlama anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, patlamanın etkisiyle etrafa dağılan molozlardan işçinin yara almadan kurtulduğu görüldü. İşte o anlar...

    DHA
    Ortalık savaş alanına döndü!

    Konya'da, konsantre meyve suyu fabrikasında yüksek basınç nedeniyle buhar kazanı patladı. Patlamanın etkisiyle ortalık savaş alanına döndü.

    KAZAN PATLADI
    Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi Ereğli Organize Sanayi Sitesi'ndeki konsantre meyve suyu fabrikasında, dün saat 13.30 sıralarında patlama oldu. Fabrikadaki buhar kazanı, yüksek basınç nedeniyle patladı.

    3 İŞÇİ YARALANDI
    Buhar kazanının yanındaki işçilerden Mehmet Tanrıkulu (53), Ali Averi (31) ve Abdullah Temur (35) yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçiler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

    İşçilerden Abdullah Temur, ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

    Patlamada fabrikadan dağılan parçalar, yan taraftaki şalgam fabrikasının duvarına isabet etti. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polisin başlattığı soruşturma da sürüyor.

    PATLAMA ANI KAMERADA
    Fabrikanın buhar kazanının patlama anı ise başka fabrikanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, patlamanın etkisiyle etrafa dağılan molozlardan işçinin yara almadan kurtulduğu görüldü.

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