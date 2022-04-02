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    • Yaşam
    • 02.04.2022 09:04
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    • 02.04.2022 09:10
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    Toz taşınımı ve fırtınaya dikkat! Meteoroloji uyardı: Çamur şeklinde yağabilir! (2 Nisan hava durumu)

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde bazı illerimizde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına, toz taşınımı uyarısı ve çamur şeklinde yağış görülebileceği belirtildi. Rüzgarın 80 kilometre hıza ulaşabileceği belirtilerek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektiği vurgulandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerimizde toz taşınımı uyarısı var? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 2 Nisan yurt genelinde hava durumu.

    Toz taşınımı ve fırtınaya dikkat!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey kesimleri ve İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yurdun batı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 20°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 20°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 21°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    SAKARYA °C, 28°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu

        EGE

        Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 22°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        DENİZLİ °C, 26°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        İZMİR °C, 23°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        MUĞLA °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli(40 -60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 22°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 23°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KAYSERİ °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 24°C

        Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ

            Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli(40 -60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

            BOLU °C, 21°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            DÜZCE °C, 26°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            KASTAMONU °C, 24°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            ZONGULDAK °C, 21°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır. Rüzgarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli(40 -60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

            RİZE °C, 27°C

            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 25°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            TOKAT °C, 29°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            TRABZON °C, 27°C

            Parçalı bulutlu

            DOĞU ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

            ERZURUM °C, 14°C

            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 11°C

            Parçalı ve az bulutlu

            MALATYA °C, 25°C

            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 13°C

            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 25°C

            Parçalı ve az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 25°C

            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 24°C

            Parçalı ve az bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 29°C

            Parçalı ve az bulutlu
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            Haberler Yaşam Toz taşınımı ve fırtınaya dikkat! Meteoroloji uyardı: Çamur şeklinde yağabilir! (2 Nisan hava durumu)
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