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    • Yaşam
    • 02.04.2022 09:05
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    • 02.04.2022 09:05
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    Davulcuların mesaisi başladı

    Rahmet ve mağfiret ayı olarak bilinen Ramazan-ı Şerif’in ilk sahuruna bu gece kalkıldı. Ramazan Ayı ile özdeşleşen davulcularda maniler ile vatandaşları uyandırdı.

    Davulcuların mesaisi başladı

    On bir Ayın Sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk sahuruna bu gece kalkıldı. Ramazan Ayı ile özdeşleşen davulcular da maniler ile vatandaşları uyandırdı.



    Kırklareli'nde 20 senedir ramazanda davulculuğu yapan Levent Boyacı babasından yadigar kalan mesleği sürdürmenin gururunu yaşadığını belirterek, "20 senedir Kırklareli'nin Akalar Mahallesinde davul çalıyoruz. Babamızdan kalma yadigar. Babamız 40 sene çaldı. Bizde onun sayesinden bir parça ekmek yiyoruz" dedi.

    EDİRNE'DE DE DAVULCULAR RAMAZAN MESAİSİNE BAŞLADI
    Davulcular sokak sokak gezerek vatandaşları maniler eşliğinde sahura uyandırdı.
    2015 yılından beri Edirne'de ramazan davulu çaldığını belirten davulcu Rüstem ramazanın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
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