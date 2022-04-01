Zonguldak'ta maden işçileri ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yaptı

On yıllık maden işçisi Orhan Aksan, iş güvenliğine ve sağlıklarına dikkat ederek çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ekmeklerini madenden kazandıklarını anlatan Aksan, "Evimizden çıkıp maden ocağına gelirken eşimizle, çocuğumuzla vedalaşıyoruz. Hepsi bizleri, 'Sağ salim dön' diye uğurlarlar çünkü dünyanın en zor mesleği, zor şartlar altında çalışıyoruz. Allah bütün madenci kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Ailemizle ilk sahurun özlemini çekiyoruz. Yapacak bir şey yok, ekmek parası için buradayız." dedi.