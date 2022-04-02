Astsubaydan videolu şantaja suç duyurusu! Kendime ait cinsel içerikli videomu gönderdim

Astsubay olan B., internette arkadaşlık sitesinde kendisini 'Gülay' olarak tanıtan E.Ç. ile konuşmaya başladı.
Kadın, cinsel içerikli videolarını astsubaya gönderirken, ondan da kendi videosunu çekip göndermesini istedi.
Astsubay, bunun üzerine videolarını çekip kadına gönderdi. Kadın, bir süre sonra astsubayı videosunu ailesine göndermekle ve sosyal medyada Milli Savunma Bakanlığı'nı etiketleyerek paylaşmakla tehdit ederek para göndermesini istedi. Astsubay, farklı zamanlarda toplam 16 bin TL göndermesine rağmen videosunun paylaşılması üzerine avukatı Mehmet Erkan Akkuş aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.
Astsubay, dilekçesinde, "Ben onun talebi doğrultusunda kendime ait cinsel içerikli videomu gönderdim. Sonra bu videoyu aileme göndereceğini ve sosyal medyada paylaşacağını söyleyerek para istedi. Başta kabul etmesem de sonra toplam 16 bin TL gönderdim. Buna rağmen videoyu paylaştı. Bana şantajda bulunan ve disiplin soruşturması geçirmeme neden olan bu şahıstan şikayetçiyim" dedi. Savcılık, 'nitelikli örgütlü dolandırıcılık', 'tehdit' ve 'özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından soruşturma başlattı.