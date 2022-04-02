Astsubaydan videolu şantaja suç duyurusu! Kendime ait cinsel içerikli videomu gönderdim





'İTİBARLI MESLEK GRUPLARINI HEDEF ALIYORLAR'

Avukat Mehmet Erkan Akkuş, yapılan şikayetin ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını belirterek, "Olayı incelediğimizde hesap numarası bilgilerinden, yazışmalardan, telefon görüşmelerinden bu hanımefendinin tek başına çalışmadığı, bir örgüt kurduğu, özellikle itibarlı meslek gruplarını hedef aldıkları ortaya çıkmıştır. Yapmış olduğumuz suç duyurusu neticesinde bu kişilerin tehdit, şantaj, kişisel verileri kaydetme, özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçlarından cezalandırılmasını öngörüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılmaktan çekindikleri için askeri personeller şikayetçi olamıyorlardı bu tür olaylar karşısında. Bu durumu bilen kötü niyetli şahıslar da arkadaşlık sitelerinde askeri üniformasıyla fotoğrafı olanlara veya kendisini asker olarak belirten kişileri hedef alıyorlar. Bu gibi durumlardan korunmak için bu konulara çok dikkat etsinler. Sosyal medyada tanımadıkları insanlarla görüşmesinler" dedi.