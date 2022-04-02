Adana'da sıcaklık 33 dereceye ulaştı! Vatandaşlar parklara akın etti



Sıcak hava nedeniyle parka gelip gölgede dinlenen Burak Kurtul, "Artık tüp yerine yemekleri güneş ışığında yapıyoruz. Öyle bir sıcak var. Artık vantilatör takıp çıkacağız dışarıya. Çok daha sıcak havalar bizi bekliyor" dedi.