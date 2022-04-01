Beykoz'da gece yarısı dehşet! Aracıyla intihara kalkıştı başarılı olamayınca kendini boşluğa bıraktı

Olay saat 01.10 sıralarında Beykoz Acarlar Mahallesi Ziya Çakmak Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Ahmet Bedirhan Ceylan yönetimindeki 34 UUV 94 plakalı cip ile viyadük üzerinde bariyerlere çarpmaya başladı. Görgü şahitlerinin ifadesine göre Ceylan, cip ile ileri geri yaparak defalarca bariyerlere çarptı. Ancak, bir süre sonra cip bariyerlere sıkışınca iddiaya göre aracından inen Ceylan, metrelerce yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı.