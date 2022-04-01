Uykuda oruç tutmak günah mıdır? | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı

CEVAP: Kişi, oruçluyken uyuyabilir. Sabah geç kalkmıştır, bir yere gitmiştir, öğlen eve geldiğinde vücut hantallaşmıştır ve uykuya ihtiyaç duyabilir. Burada ölçü olan şu; uykuya oruç tutturulur mu? Kişi eğer kendine güvenmiyorsa, bünyesi sağlam değilse fazla uyuyabilir. Yanlız tek bir şartı vardır; öğle ve ikindi namazlarını kaçırmayacak. Mutlaka öğle namazını ve ikindi namazını kılacak. İnsan biraz da oruçlu olduğunu hissetmeli. Buna rağmen kişi namazlarını kıldı, orucunda sürekli uyuduysa da onun orucu makbuldür. Orucuna herhangi bir zarar gelmez.