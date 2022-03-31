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    • Yaşam
    • 01.04.2022 01:39
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    • 01.04.2022 01:39
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    Adıyaman'da gece yarısı faciadan dönüldü! Kıraathaneye yaylım ateşi

    Adıyaman'ın eski Mezarlık yakınlarında bulunan bir kıraathane önüne araçla gelen birkaç kişi tarafından silahla tarandı. İçeride onlarca müşterenin olduğu kıraathanede 2 kişi yaralandı.

    İHA
    Gece yarısı kıraathaneye yaylım ateşi

    Adıyaman'da, içerisinde birçok kişinin bulunduğu kıraathane bir grup şahıs tarafından silahlarla tarandı. Kurşunların hedefinde kalan kıraathanede 2 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Belediyesi eski Mezarlık yakınlarında bulunan bir kıraathane önüne araç ile gelen kimliği henüz belirsiz bir grup şahıs, tabancalar ile kıraathaneye ateş açtı.

    Adeta yaylım ateşine tutulan kıraathanede bulunan 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Boş kovanlardan geçilmeyen olay yerinde polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

        Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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        Haberler Yaşam Adıyaman'da gece yarısı faciadan dönüldü! Kıraathaneye yaylım ateşi
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