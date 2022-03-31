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    • Yaşam
    • 01.04.2022 00:40
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    • 01.04.2022 01:14
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    Meteorolojiden fırtına uyarısı! Kuvvetli esecek... | HAVA DURUMU

    Meteoroloji hava durumu paporu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Orta Karadeniz'de fırtına beklendiğini bildirdi. Meteolojiden yapılan uyarıda fırtınanın akşam saatlerie kadar etkili olacağı bildirildi. İşte meteorolojinin o uyarısı ve 5 günlük hava durumu raporu...

    Meteorolojiden fırtına uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji Marmara ve Orta Karadeniz'de fırtına beklendiğini bildirdi.

    KUVVETLİ ESECEK
    Genel Müdürlüğün Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

    Orta Karadeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, batısı güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

    Fırtınaya bağlı ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

    METEOROLOJİNİN HAVA DURUMU RAPORU
    Meteorolojinin 5 günlük hava durumu raporu da yayımlandı.

    1 NİSAN HAVA DURUMU

        2 NİSAN HAVA DURUMU

        3 NİSAN HAVA DURUMU

        4 NİSAN HAVA DURUMU
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            Haberler Yaşam Meteorolojiden fırtına uyarısı! Kuvvetli esecek... | HAVA DURUMU
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