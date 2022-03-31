Meteorolojiden fırtına uyarısı! Kuvvetli esecek... | HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji Marmara ve Orta Karadeniz'de fırtına beklendiğini bildirdi.

KUVVETLİ ESECEK

Genel Müdürlüğün Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.