Meteorolojiden fırtına uyarısı! Kuvvetli esecek... | HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji Marmara ve Orta Karadeniz'de fırtına beklendiğini bildirdi.
KUVVETLİ ESECEK
Genel Müdürlüğün Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Orta Karadeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, batısı güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtınaya bağlı ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
METEOROLOJİNİN HAVA DURUMU RAPORU
Meteorolojinin 5 günlük hava durumu raporu da yayımlandı.
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