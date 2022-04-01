Son dakika: TEM Otoyolu'nda feci kaza: Otomobil minibüse çarptı: 7 yaralı

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüs, metrelerce sürüklendi. Minibüs sürücüsü Metin A. ile yanındaki Mehmet A. araçta sıkışırken, otomobil sürücüsü Sait K. ile yanındakiler Hanifi D., Rüstem K., Hülya Y. ve Abdülkadir Y. yaralandı.