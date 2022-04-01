Otomobil takla attı! Burnu bile kanamadan çıktılar

Araç içindeki iki kişi kendi imkanlarıyla araç içinden çıkarak kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri tedbir amaçlı kazadan yara almadan çıkan kişileri olay yerinde kontrol ettiler. Olay yerine gelen polis ekipleri başka kazaların olmaması adına kaza yerinde tedbirler aldı. Öte yandan kaza yapan sürücünün çelişkili ifadeleri sebebiyle kazan yapan kişinin kim olduğunu anlamak için polis ekipleri olay yerinde tahkikat yaptı.