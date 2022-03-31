Motosikletin sahibi hırsızı burnundan tanıdı

Motosikletin kilidini kıran şüpheli, motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Sabah işe gitmek için dışarı çıkan Ali Yılkın, motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra motosikletinin çalındığını gören Ali Yılkın, görüntülerle polis merkezine giderek şikayetçi oldu.