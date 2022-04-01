Paris'te yaşayıp yurt dışı yasağı olan Trabzonlu genç özel izinle Türkiye'ye gelince hasret giderdi

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Mustafa Likos, 5 yıl önce aldığı yurt dışı çıkış yasağı için Fransız savcıya mektup yazdı. Trabzonspor maçını tribünden izlemek istediğini anlattı. Aldığı özel izinle Trabzon'a ayak bastı. İlk olarak 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda bulunan Trabzonspor logosuna sarıldı. Duygularını Takvim'e anlattı:
"Rüyada gibiyim. İyi ki Trabzonspor var. Trabzonspor sayesinde memleket hasretini giderip Trabzonspor'un yıllar sonra şampiyonluğa oynadığı bu sezonda şampiyonluk kutlamalarını yerinde izleyeceğim için çok mutluyum..." Trabzon'da Mustafa Likos ve eşi Aylin ile buluşan Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, "Trabzonspor'un şampiyonluğunu inşallah beraber kutlayacağız" dedi.
TRABZON-BEŞİKTAŞ MAÇINI İZLEYECEK
Mustafa Likos ve eşi Aylin, bu hafta Trabzon-Beşiktaş maçını izleyecek. Çift, 10 Nisan tarihine kadar Türkiye'de kalabilecek!