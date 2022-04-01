Paris'te yaşayıp yurt dışı yasağı olan Trabzonlu genç özel izinle Türkiye'ye gelince hasret giderdi





"Rüyada gibiyim. İyi ki Trabzonspor var. Trabzonspor sayesinde memleket hasretini giderip Trabzonspor'un yıllar sonra şampiyonluğa oynadığı bu sezonda şampiyonluk kutlamalarını yerinde izleyeceğim için çok mutluyum..." Trabzon'da Mustafa Likos ve eşi Aylin ile buluşan Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, "Trabzonspor'un şampiyonluğunu inşallah beraber kutlayacağız" dedi.